Parma EYC 2027, Bonati: "Creata la prima piattaforma di rappresentanza locale dei giovani"

"Non bisogna soltanto dare voce alle giovani generazioni, ma bisogna far sì che la loro voce conti e per far questo c'è bisogno che siamo noi stessi a rappresentarci. Il percorso di Parma capitale europea dei Giovani 2027 è fondamentale perché abbiamo creato la prima piattaforma locale di rappresentanza delle organizzazioni giovanili e dei giovani che fanno parte della città, il primo Consiglio locale dei giovani", ad affermarlo Emma Nicolazzi Bonati, Presidente del Comitato per Parma EYC 2027 a margine dell'evento di presentazione del progetto di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 che si è svolto a Milano.