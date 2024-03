Pasqua, le celebrazioni del Papa per la Settimana Santa

Città del Vaticano, 26 mar.(Adnkronos) - Sarà una settimana intensa per Papa Francesco. Lo attendono i riti per la Settimana Santa aperti domenica scorsa dalla celebrazione delle Palme. Il Pontefice, con voce un po’ affaticata, in quell’occasione ha rinunciato a leggere l’omelia che era stata preparata per l’occasione. C’è chi come padre Enzo Fortunato, portavoce della Basilica di San Pietro, interpellato dall’Adnkronos, ha sottolineato che molto probabilmente è stata una scelta del Pontefice quel lungo momento di silenzio, “più eloquente di tante parole” davanti alle tante croci del mondo. Il Pontefice, che domenica scorsa ha aperto i riti con voce un po’ affaticata reduce da una influenza che nelle scorse settimane lo ha portato prudentemente a fare leggere i discorsi ai collaboratori per non affaticarsi troppo, presiederà tutte le celebrazioni del Triduo pasquale e la messa di Pasqua con la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia della Basilica di San Pietro. Giovedì Santo, il Papa nella Basilica di San Pietro alle 9.30 presiederà la messa del Crisma nel corso della quale saranno rinnovate le promesse dell’’ordinazione. Nel pomeriggio, il Pontefice sarà in visita privata nel carcere di Rebibbia - sezione femminile - per la messa in Coena Domini e la lavanda dei piedi.

Venerdì santo Bergoglio presiederà la celebrazione per la Passione del Signore alle 17 nella Basilica di San Pietro e alle 21 sarà al Colosseo per la Via Crucis in mondovisione. “Allo stato attuale - sottolinea la Sala stampa vaticana- non ci sono cambiamenti rispetto a quanto già previsto”. Novità: quest’ anno per la prima volta sarà il Pontefice stesso l’autore delle meditazioni.

Sabato Santo , dalle 19.30, il Pontefice presiederà in Basilica la veglia nella notte santa. E Domenica di Pasqua presiederà la messa alle 10 e alle 12 impartirà la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro.