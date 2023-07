Patrick Zaki: "Ecco perché ho detto 'no' al volo di Stato"

Il 'no' al volo di Stato di Patrick Zaki, spiegato dal diretto interessato ospite ieri sera di In Onda su La7. "Perché non ho accettato? Come difensore dei diritti umani - ha spiegato Zaki a Luca Telese in studio - devo essere indipendente, devo essere trasparente, non devo prendere le parti di nessun partito. Anche quando sono stato rilasciato, ho detto che volevo mantenere trasparenza e indipendenza. E poi i soldi che avrebbero pagato per questo volo sarebbero stati soldi dei cittadini italiani, delle tasse... Grazie dell'aiuto, ma in fin dei conti sono egiziano e non voglio prendere i soldi da altra gente e dalle loro tasse, non mi sentirei bene in qualità di essere umano e di difensore dei diritti umani", le parole di Patrick Zaki dopo le polemiche.