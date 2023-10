Patrick Zaki: "Sono contro qualsiasi violenza"

"Prima di tutto voglio dire che sono contro qualsiasi violenza in tutto il mondo". Così Patrick Zaki, nel corso del programma 'Caterpillar' su Rai Radio2, parlando di quanto sta accadendo in Medio Oriente. Domani pomeriggio sarà, invece, all'Hiroshima Mon Amour di Torino nell’ambito dell’iniziativa ‘Aspettando il Salone’ per la presentazione del suo libro 'Sogni e illusioni di libertà', edito dalla Nave di Teseo, in cui racconta la sua detenzione in Egitto. "Come difensore dei diritti umani non voglio ignorare nessuna violenza contro le persone. Non posso accettarlo. Nel contesto di quanto sta accadendo, bisogna mostrare ciò che accade su tutti i lati. Non è vero che tutti i palestinesi stanno con Hamas. Non è vero che tutte le persone che vivono a Gaza stanno con Hamas. Abbiamo il diritto di avere chiarezza".

"Molte persone in Egitto si trovano in carcere anche se non hanno tempo di pensare alla politica, anche se non sanno chi sia il sindaco della loro città" dice Zaki, parlando dei motivi che possono portare ad essere arrestati in Egitto. "Negli ultimi anni c'è stato un grande numero di persone imprigionate per le proprie opinioni. Poteva essere anche un like o un post condiviso su un social" sottolinea.