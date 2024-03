Prende il via il censimento nazionale dei riti, delle tradizioni e delle feste storiche d’Italia. Il progetto, presentato da Unione Nazionale Pro Loco e Anci presso l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, mira alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’immenso patrimonio rappresentato dalle tradizioni e dalle culture locali, e trova le sue radici nella Convenzione UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.