Patroni Griffi: “Frattini, giusto che la sua memoria venga tramandata”

“Abbiamo sempre avuto questa capacità di capirci al volo su tutto. Frattini era una persona che coglieva l'essenza dei problemi e trovava sempre le soluzioni, mai radicali, cercando di ascoltare l'altro e trovando la convergenza nelle opinioni di tutti. Come diceva Foscolo Le persone vivono nel ricordo e nella memoria degli altri quindi è giusto che la sua memoria venga conservata e tramandata a chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo. Frattini era convinto che il sapere andasse passato alle giovani generazioni perché ha sempre creduto nella continuità tra le generazioni” ha detto Fillippo Patroni Griffi, Giudice della Corte Costituzionale in occasione della cerimonia di intitolazione dell'Aula Magna dell'Università degli Studi Link in memoria di Franco Frattini, il giurista e l'uomo di Stato. “Franco Frattini ha sempre vissuto le sue cariche politiche come incarichi istituzionali: serviva innanzitutto un'istituzione. Le istituzioni del mondo politico del nostro Paese devono avere un contatto con il mondo accademico proprio perché questo consente un interscambio tra le generazioni e quindi tra persone che sono attualmente nelle istituzioni e i giovani che saranno in futuro nelle istituzioni”.