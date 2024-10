Pedopornografia: da oggi a Roma 'Supereroi', mostra sull'adescamento on line

Al via da oggi a Roma, nella Galleria Alberto Sordi, la mostra fotografica della Polizia di Stato “Supereroi”, per la sensibilizzazione contro la pedopornografia, l'abuso e l'adescamento online dei minori. Un progetto nato da un'indagine degli agenti del C.O.S.C. Lombardia, spiega all'ADN Kronos Marco Domizzi, assistente capo coordinatore tra i curatori della mostra. È aperta a tutti, se non ai più piccoli, perché tutti, dice, possiamo essere i supereroi e anticipare i rischi di un fenomeno ormai radicato.