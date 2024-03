Pella: “L’insieme di Pro Loco e Anci non è una somma, ma diventa una moltiplicazione”

“I piccoli comuni italiani rappresentano la parte più vicina ai cittadini, e insieme alle Pro Loco sono presìdi per la valorizzazione dei territori. Questo progetto di censimento rappresenta un punto fondamentale nel rilancio dei piccoli comuni, anche per far sì che la popolazione possa rimanere nei propri territori, e possa sentire valorizzato il proprio patrimonio culturale immateriale. Questo anche nell’ottica di un rilancio dal punto di vista della permanenza in loco dei giovani, e del rilancio dell’occupazione nei piccoli comuni”, ha detto Roberto Pella, Vicepresidente Vicario ANCI, in occasione dell’evento di presentazione del primo censimento nazionale del patrimonio culturale immateriale, presso l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale di Roma.