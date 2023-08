Perdonanza, Biondi: "Venite a scoprire la bellezza riconquistata dell'Aquila"

"Dal 23 al 30 di agosto vi aspettiamo a L'Aquila per la 729esima edizione della Perdonanza Celestiniana. Un rito che si ripete da secoli e che nasce dalla Bolla che Papa Celestino V, nel 1294, volle regalare alla città e con cui si stabiliva che chiunque, pentito e confessato, fosse entrato dentro la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, avrebbe avuto rimessi tutti i peccati". In un video il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi presenta all'Adnkronos la nuova edizione della Perdonanza, evento storico-religioso che si tiene annualmente all'Aquila tra il 23 e il 30 agosto.

"Si tratta di fatto del primo Giubileo della storia - spiega ancora Biondi - e anticipa di sei anni quello del 1300 di Papa Bonifacio XVIII. In questa settimana avremo naturalmente tutti gli appuntamenti più importanti dal punto di vista spirituale: il 28 di agosto l'apertura della Porta Santa, il 29 la chiusura ai Vespri, a conclusione anche dell'anno Giubilare donatoci da Papa Francesco in occasione della sua venuta all'Aquila l'anno scorso e dell'apertura dell'evento storico di apertura della Porta Santa del 2022".

Ma non solo iniziative religiose, precisa Biondi. Di pari passo, infatti, ci saranno eventi laici, come l'accensione dei fuochi, il concerto dei Negramaro il 26, e quello di Gianni Morandi il 30. Nel mezzo danze e spettacoli, come quello di Teo Teocoli. "L'Aquila suona con la città che si riempirà di performance artistiche", prosegue Biondi nel video. "Sarà una settimana tutta da vivere in una città che racconta di nuovo anche quest'anno all'Italia e al mondo la sua bellezza riconquistata".