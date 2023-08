Perdonanza, il sindaco dell'Aquila: "Così riconquistiamo la bellezza" - Video

Il sindaco Biondi presenta l'evento storico-religioso che si tiene in città

"Dal 23 al 30 di agosto vi aspettiamo a L'Aquila per la 729esima edizione della Perdonanza Celestiniana. Un rito che si ripete da secoli e che nasce dalla Bolla che Papa Celestino V, nel 1294, volle regalare alla città e con cui si stabiliva che chiunque, pentito e confessato, fosse entrato dentro la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, avrebbe avuto rimessi tutti i peccati". Così, in un video per l'Adnkronos, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, presenta la nuova edizione della Perdonanza, evento storico-religioso che si tiene annualmente all'Aquila tra il 23 e il 30 agosto.