Pertini, sindaco Lucca: "Fu il centrosinistra a bloccare l'iter per la strada"

"È stato il centrosinistra, con l’amministrazione Tambellini, a cancellare l’intitolazione di una via a Sandro Pertini nel 2012 dopo che la stessa era stata prevista dalla giunta Favilla fin dal 2009. Quella del centrosinistra è stata dunque un’azione premeditata che ha recato un grave danno di immagine alla città”. Questa la posizione del sindaco di Lucca Mario Pardini, che oggi, accompagnato da tutta la Giunta, ha provato, carte alla mano, a mettere una “pietra tombale” sull'affaire Pertini.

Mostrando due delibere il sindaco ha spiegato che l'iter per una strada da intitolare al presidente partigiano era già partito nel 2009 su imput dell’allora amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Mauro Favilla. L'iter però si è interrotto quando la giunta di centrosinistra della prima amministrazione Tambellini aveva revocato l’atto, costituendo la commissione viaria. Quando la commissione ha ripreso il percorso, ha aggiunto il sindaco, il nomi di Pertini (e quello dell'ex presidente Giuseppe Saragat) era sparito dall'elenco delle intitolazioni, pur rimanendo nel sistema informativo del Comune come procedimento “avviato e poi annullato”, tanto che alcuni stradari danno il nome di via Pertini alla traversa IV di via Nuova per Pisa a Santa Maria del Giudice.