Perucchietti: “Tecnologie modificano sensibilmente volto società”

“L'impatto delle tecnologie e soprattutto di tutto ciò che ruota attorno al transumanesimo sta modificando sensibilmente il volto della nostra società a partire dall'automazione, disboscamento degli umani, quindi disoccupazione tecnologica arrivando in particolare a un vero e proprio sconvolgimento soprattutto sulle nuove generazioni”. A dirlo la giornalista e scrittrice Enrica Perucchietti, in occasione dell’incontro "Il futuro è artificiale? - L'uomo sotto attacco: dalla carne sintetica alla vita in provetta", svoltosi a Brescia sabato 4 novembre.