Perugia, spari con softair nel quartiere Elce: denunciato minorenne

28 novembre 2025 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Questa mattina la Polizia di Stato di Perugia è intervenuta nel quartiere Elce dove era stato segnalato un giovane intento a sparare con dei fucili da softair da un’abitazione. Gli operatori della Squadra Mobile, giunti sul posto, si sono recati presso l’appartamento e all’interno sono stati identificati tre minorenni uno dei quali, dopo aver confermato di aver sparato alcuni colpi dalla finestra dell’abitazione, ha consegnato spontaneamente ai poliziotti 5 fucili da softair, 2 pistole da softair, 11 caricatori e migliaia di pallini di vario calibro e colore, materiale sottoposto a sequestro. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il reato di getto pericoloso di cose.

