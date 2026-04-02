La moda è nata sui social network. Alcuni supermercati hanno posto dei cartelli per evitare che le bilance vengano usate a questo scopo

Una ragazza entra in un supermercato e prende due uova di Pasqua apparentemente identiche, le posa sulla bilancia e poi ne mette una sul carrello e ripone l'altra sullo scaffale. È una scena a cui negli ultimi anni capita di assistere sempre più frequentamente. Ma perché? Cosa cerca chi pesa le uova di Pasqua? Ed è consentito farlo?

Perché pesare le uova di Pasqua?

Il motivo dietro alla scelta di pesare le Uova di Pasqua prima dell'acquisto sta nel tentativo di cercare di acquistare la 'sorpresa' desiderata. Negli ultimi anni sui social network, TikTok in particolare, alcuni utenti diffondono il peso presunto delle Uova delle collezioni più amate: a ogni sorpresa corrisponde un uovo dal peso diverso. Sarebbe dunque possibile individuare la sorpresa desiderata ponendo l'uovo sulla bilancia e verificando che si avvicini al peso rivelato dai content creator sui social network. In questo modo si arriverebbe in cassa sicuri di portare a casa il prodotto 'giusto'.

Non sempre la tecnica funziona e diversi sono gli utenti sui social a condividere la delusione per non aver trovato la sorpresa sperata pur avendo seguito le istruzioni sul peso, trovate online. "Ho preso tre uova diverse 380, 400 e 410 gr, ma in tutti e tre è uscito Ron", scrive un utente sotto un video sul peso delle uova dedicate al mondo di Harry Potter. "Ho visto tre video de La Bella e La Bestia con peso 630, 638 e 644gr… una ragazza dice di aver trovato Ariel con peso 645! Non si capisce nulla!", scrive una ragazza parlando di un'altra linea dedicata alle principesse Disney.

Ma è una pratica lecita nei supermercati?

Non sempre la pratica è vista di buon occhio. Alcuni supermercati hanno affisso cartelli per chiarire che "è vietato pesare le uova di Pasqua". Il motivo è principalmente di natura igienica dal momento che i clienti solitamente utilizzano le bilance del reparto ortofrutta per pesare le uova di cioccolato.

Negli anni passati però le associazioni dei consumatori hanno sottolineato che, nel caso in cui gli acquirenti portino con sé un bilancino di loro proprietà, il supermercato non può vietare loro di utilizzarlo. In un video pubblicato sui social Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori confermava: "Se volete pesare le uova di Pasqua all'interno di un supermercato ne avete tutto il diritto, portandovi la vostra bilancia di casa".