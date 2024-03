Philea Forum: Azzone (Fondazione Cariplo), “Occasione di confronto per migliorare futuro”

“Il Research Forum 2024 a Milano è l'occasione per avere le fondazioni principali che lavorano nel contesto europeo a confronto sulle possibili ricette per migliorare il nostro futuro”. Lo ha detto Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, intervenuto in apertura dei lavori di ‘Breaking bad (habits) - How can foundations move from silos to shaping future innovation ecosystems?’ la due giorni del Research Forum 2024 promossa da Philea, l’ente con sede a Bruxelles a cui aderiscono le fondazioni del continente, compresa Fondazione Cariplo.