Philea Forum: Moralis, “Innovazione e filantropia connettono persone e idee”

“L'innovazione deriva dal connettere le persone e le idee. E la filantropia deve avere anche questa opportunità. In realtà la filantropia ha anche il ruolo specifico di catalizzatore e costruttore di ponti, al fine di unire diversi stakeholder e attori e di trovare soluzioni per le grandi sfide di oggi” A dirlo Delphine Moralis, Ceo di Philea, a margine dell’apertura dei lavori di ‘Breaking bad (habits) - How can foundations move from silos to shaping future innovation ecosystems?’ la due giorni del Research Forum 2024 promossa da Philea, l’ente con sede a Bruxelles a cui aderiscono le fondazioni del continente, compresa Fondazione Cariplo.