Piacenza, si tuffa nel Trebbia per salvare il figlio: annegano entrambi

Si è tuffato nel fiume Trebbia per salvare il figlio 28enne in difficoltà, in un punto dove l'acqua è profonda tre metri, ma è sparito anche lui, portato via dalla corrente e ritrovato poco più a valle dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

E' successo alle 16 in provincia di Piacenza. L'uomo, 59enne dello Sri Lanka, è annegato insieme al figlio davanti agli occhi degli altri bagnanti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche i carabinieri, sebbene la dinamica dei fatti sia chiara e ben definita dalle testimonianze dei tanti presenti.