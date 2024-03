Sono ''oltre 28.000 gli obiettivi sensibili'' quantificati in Italia in base a una ricognizione effettuata dopo il 7 ottobre. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Question Time al Senato. Di questi ''205 sono riconducibili a Israele, in prevalenza sedi diplomatiche o centri religiosi'. Emerge, inoltre, una "preoccupante recrudescenza del sentimento anti-israeliano'' dal ''monitoraggio delle piazze digitali''.

"Ventisei arresti per terrorismo internazionale dal 2023 a oggi"

''L'impegno delle Forze dell'ordine è testimoniato dai risultati, conseguiti dall’attività di contrasto che, dal 2023 a oggi, ha portato all'arresto di 26 soggetti per terrorismo internazionale'' ha detto il ministro dell'Interno. ''La stessa attività di contrasto ha anche consentito, nello stesso periodo, di eseguire provvedimenti finalizzati all'allontanamento dal territorio nazionale di 95 soggetti, ritenuti pericolosi per la sicurezza, 45 dei quali dal 7 ottobre scorso''.

Passaporti, "da prossima settimana agenda on line prioritaria in tutta Italia"

''Per venire incontro ai cittadini che hanno esigenze di un rilascio urgente" del passaporto, "legato, cioè, a motivi di salute, studio, lavoro e turismo, è già operativa in 52 province un'agenda on line 'prioritaria'". "A partire dalla prossima settimana le nuove modalità operative dedicate a tali esigenze saranno adottate in tutto il territorio nazionale e confidiamo, in tal modo, di realizzare una progressiva riduzione dei tempi di attesa''.