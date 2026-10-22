Pichetto Fratin: "Data center, consumi fino a 30 TWh annui entro il 2035"

I data center richiedono energia continua, reti elettriche adeguate e investimenti per garantire la sicurezza del sistema. Servono regole per la localizzazione e le autorizzazioni, oltre a tecnologie che migliorino l'efficienza nell'uso dell'acqua." Ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla conferenza "Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity", organizzata da Confassociazioni Digital alla Camera dei deputati.