In un mondo dove l'aspetto fisico è la carta da visita vincente e ogni anno aumentano le persone obese o in sovrappeso, chi ha in mano la 'bacchetta magica' per far dimagrire senza l'assillo della dieta ha le chiavi del successo. E così è stato per l'azienda danese Novo Nordisk che ora batte Tesla e Visa. I primi risultati promettenti di uno studio preliminare di Fase I su una nuova pillola per dimagrire sviluppata dall'azienda farmaceutica danese Novo Nordisk stanno facendo volare l'azienda che ha superato come valore (566 miliardi di dollari) colossi come Testa e Vis a. I partecipanti allo studio di Fase I, quindi il primo test della sperimentazione, che hanno assunto il farmaco (Amyretina*), "hanno perso il 13% del loro peso in 12 settimane, superando la quantità di peso perso dal vaccino contro l'obesità (Wegovy)" sempre di Novo Nordisk, "che era del 6% nello stesso periodo di tempo", riporta il 'Daily Mail'.

L'azienda danese insieme a Eli Lilly si contende il mercato dei farmaci contro l'obesità. La strada verso il successo di Novo Nordisk inizia con il vaccino contro l'obesità (Wegovy), il cui principio attivo è il semaglutide che l'azienda usava per un altro farmaco (Ozempic) impiegato nella cura del diabete di tipo 2. Quando i pazienti usavano il farmaco c'erano anche un calo di peso e da lì è nato l'altro uso di Wegovy. Ed è iniziata in tanti la paesi la corsa alla terapia per dimagrire tanto che in molti nazioni c'era difficoltà a coprire le richieste. Il mese scorso la società ha concluso un accordo da 11 miliardi di dollari per acquistare tre stabilimenti in cui verranno prodotti Wegovy e Ozempic.