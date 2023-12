Pilota F35: "Ogni giorno in Polonia pronti a decollare per difendere spazio aereo" - Video

“Gli F35 operano ormai da settembre qui nella base di Malbork per coprire la parte operativa della missione di Air policing e simultaneamente continuano il loro addestramento. Ogni giorno il pilota di allarme trascorre la giornata completamente all’interno del building pronto a decollare a seconda delle tempistiche previste dalla Nato per svolgere la missione di Air policing mentre gli altri piloti svolgono la normale attività addestrativa per mantenere tutto il range di capacità che deve avere un pilota ai comandi di un velivolo omni role”. Lo ha detto all’Adnkronos il tenente colonnello Simone M., pilota di F35 in Polonia, spiegando l’impiego dei velivoli di quinta generazione qui impiegati. “Siamo particolarmente orgogliosi di poter svolgere il nostro compito e di poter rappresentare le nostre Istituzioni e la nostra nazione in un periodo così particolare come quello del Natale all’estero sebbene chiaramente ci dispiaccia stare lontano dalle nostre famiglie. Sappiamo benissimo però - ha aggiunto - che questo fa parte del nostro lavoro e da casa comunque ci arriva l’affetto dei nostri cari e ci basta per fare il nostro lavoro”. (Dall’inviata Silvia Mancinelli)