Temporali al Nord e sole al Sud, previsioni meteo per domenica

Temperature in rialzo nel Meridione, il bollettino di domani

Previsioni meteo per domani, domenica 2 luglio 2023. La situazione dell'Italia, si legge sul www.iLMeteo.it, vede al nord temporali, anche accompagnati dalla grandine, in particolare di pomeriggio sulle Alpi, al centro qualche breve pioggia sugli Appennini e sole in prevalenza al Sud.

Da domenica l’allontanamento della perturbazione favorirà un debole aumento della pressione e così se al mattino ci sarà bel tempo, al pomeriggio ci saranno temporali sui rilievi centro-settentrionali.

Le temperature torneranno a salire, grazie anche al maggior soleggiamento. I valori massimi supereranno i 35°C in particolare al Sud.