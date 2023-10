Un autunno classico, a tratti anche troppo piovoso. Per i prossimi giorni le previsioni meteo parlano di un tempo alternato dal passaggio di intense perturbazioni e temporanee tregue più asciutte, soleggiate e spesso pure calde. Un saliscendi di condizioni meteo che mettono a dura prova il nostro fisico ma anche l’ecosistema.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che stiamo vivendo la canonica stagione autunnale italiana con frequenti piogge, un clima non troppo freddo e successive perturbazioni atlantiche. Anche nelle prossime ore assisteremo ad un nuovo peggioramento del tempo con piogge sul versante occidentale e dalla sera su tutto il Nord: si tratterà di una perturbazione intensa ma piuttosto rapida. Al Sud assisteremo ancora a ‘scaldate’ localizzate, si attendono 28 gradi a Catania e Siracusa, 26 gradi a Bari e Barletta con Ascoli Piceno tra le più calde a 25 gradi. Insomma il freddo non è ancora arrivato e sembra che tarderà ad arrivare.

Nella giornata di venerdì infatti le temperature rimarranno ancora piuttosto alte al Centro-Sud con valori più o meno stazionari oltre la media del periodo e con 25 gradi all’ombra anche a Pescara. Gli ombrelli saranno invece aperti al Nord-Est e dal Lazio fino alla Calabria: il versante tirrenico infatti riceverà tanta pioggia anche a causa dei venti umidi intensi in arrivo da ovest.

Ma l’ultimo weekend di Ottobre ci regalerà una sorpresa, con una fase interciclonica: tra due perturbazioni, quella in arrivo nelle prossime ore e quella prevista da lunedì 30, vivremo dunque un periodo più soleggiato e tranquillo. Ad essere pignoli troveremo qualche addensamento sempre ad ovest, su Toscana e Sicilia occidentale il sabato, la domenica invece assisteremo ad un primo peggioramento tra Liguria e Piemonte a causa dell’approssimarsi del ciclone di Halloween.

Nella nuova settimana, quella che ci traghetterà da Ottobre a Novembre, assisteremo a piogge intense tra lunedì pomeriggio e martedì mattina al Nord e parte del Centro, mentre al Sud resisterà una fase gradevole e mite. Per Ognissanti il tempo si presenterà attendista, infatti, dopo un timido miglioramento, un nuovo fronte carico di piogge è atteso per il 2 novembre quando il maltempo potrebbe essere diffuso e persistente.

Insomma, un Autunno coi Fiocchi, anzi con le Gocce: la neve è attesa solo sulle cime alpine, la protagonista dei prossimi giorni sarà la pioggia, dopo che la siccità ne aveva oscurata la memoria durante lo scorso autunno-inverno. Riscopriamo dunque quest’anno la forza e la prepotenza della pioggia autunnale in Italia, a volte anche troppo insistente. Prestiamo dunque attenzione ad eventuali fenomeni intensi e a situazioni potenzialmente alluvionali.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 26. Al nord: stabile fino al pomeriggio, poi piogge via via più diffuse. Al centro: dal pomeriggio rovesci sull’alta Toscana, in serata e nottata pure Umbria e Lazio. Al sud: qualche pioggia solo sul basso Tirreno.

Venerdì 27. Al nord: migliora ovunque. Al centro: instabile solo al mattino. Al sud: peggiora su Campania e Calabria tirrenica.

Sabato 28. Al nord: soleggiato salvo in Liguria e sulle Alpi dove si avranno nubi sparse. Al centro: instabile in Alta Toscana e rilievi laziali. Al sud: giornata soleggiata e calda per il periodo, nubi in Sicilia.

Tendenza: domenica con sole prevalente salvo al Nord-Ovest, nuovo peggioramento da lunedì e per alcuni giorni specie al Centro-Nord.