Nuova perturbazione sull'Italia che porterà sull'Italia freddo, pioggia e neve. Oggi, martedì 5 dicembre, precipitazioni al Centro-Sud con neve in appennino mentre la situazione va piano piano migliorando al Nord. Maltempo con piogge, localmente anche intense e qualche temporale, soprattutto sul versante tirrenico in giornata, dove potrebbero verificarsi pure alcuni temporali. La perturbazione si sposterà poi ulteriormente verso Sud nelle successive 24 ore. Domani, mercoledì 6 dicembre, si legge su iLMeteo.it, si prospetta una giornata in cui il tempo darà ulteriori ed evidenti segnali di miglioramento su gran parte del Paese, eccezion fatta per qualche residuo disturbo sul comparto adriatico e in alcuni angoli del Sud.

Attenzione alle temperature minime che, a causa dei rasserenamenti previsti, torneranno a scendere sotto la soglia del gelo al Nord e nelle aree interne del Centro. Al contrario, subiranno un aumento di giorno, seppur contenuto, grazie all'irraggiamento solare generoso.