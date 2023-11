In arrivo un nuova ondata di maltempo, ecco quando e su quali regioni

Dopo le ultime giornate miti, il meteo sull'Italia sta decisamente per dambiare già da oggi, giovedì 16 novembre. Piogge, forte vento e un calo importante delle temperature caratterizzerà il clima del nostro Paese. L'alta pressione migrerà infatti verso Nord, permettendo così la discesa di un fronte di aria fredda e instabile collegato a un vortice ciclonico. Questo fronte freddo si farà sentire poi soprattutto a partire da domani, venerdì 17 novembre.

Ma chi in particolare dovrà fare i conti con la nuova ondata di maltempo? Sono previste piogge nei settori adriatici e in alcune zone interne del Centro, precipitazioni che poi si sposteranno rapidamente verso le regioni meridionali. Al Nord e sul lato tirrenico, invece, la situazione sarà ben diversa e gli unici disturbi saranno a carico dell'arco alpino, soprattutto nelle aree di confine si legge su iLMeteo.it. Avviso meteo anche per i Venti forti di burrasca ad oltre 80-90km/h, con raffiche di tempesta anche superiori ai 100km/h entro il fine settimana su molte delle nostre regioni.