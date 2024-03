Pisani (Consiglio nazionale dei giovani): “Tantissimi strumenti dall’Europa per i giovani perché possano essere protagonisti del cambiamento”

“La partecipazione giovanile ai processi decisionali è fondamentale per poter determinare dei cambiamenti realmente sostenibili per il nostro Paese e anche per una dimensione più ampia come quella europea”. Cosi Maria Cristina Pisani, presidente Consiglio nazionale dei Giovani, intervenendo all’evento “Giovani e Futuro: Le Storie dei Giovani che ce l'hanno fatta e le Opportunità offerte dall'Europa” che si è svolto all’Università Federico II di Napoli, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia in collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani e Agenzia Italiana per la Gioventù. Per Pisani sono tantissime le opportunità offerte ai giovani dall’Europa:“Dal programma Erasmus a processi come il dialogo strutturato, tantissimi strumenti che dobbiamo saper comunicare ai giovani, perché possano essere protagonisti del cambiamento”