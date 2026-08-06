E' partito a Roma il progetto della piscina privata di Tor Tre teste, nel quadrante est della Capitale, che ha scelto di riservare l'impianto alle sole donne per alcune ore al giorno nei mercoledì di agosto. Dopo le polemiche scatenate da chi riteneva fosse un progetto per sole musulmane, l'iniziativa è stata accolta con entusiasmo e ha visto la partecipazione di circa 50 donne con vari background. "C'è chi gioca a carte, chi fa il bagno, chi sta facendo una lezione fitness in acqua, ognuna è libera di fare quello che vuole" ha dichiarato Blerina Kalaj, responsabile della piscina. "C'è chi ha voluto strumentalizzare la vicenda ma abbiamo dimostrato che non c'è nessuna segregazione", il commento di Aimen Yousaf, ufficio stampa della Comunità islamica di Roma.