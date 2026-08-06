circle x black
Cerca nel sito
 

Piscina per sole donne, organizzatori: "Non solo islamiche, ognuna è libera" - Video

06 agosto 2026 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' partito a Roma il progetto della piscina privata di Tor Tre teste, nel quadrante est della Capitale, che ha scelto di riservare l'impianto alle sole donne per alcune ore al giorno nei mercoledì di agosto. Dopo le polemiche scatenate da chi riteneva fosse un progetto per sole musulmane, l'iniziativa è stata accolta con entusiasmo e ha visto la partecipazione di circa 50 donne con vari background. "C'è chi gioca a carte, chi fa il bagno, chi sta facendo una lezione fitness in acqua, ognuna è libera di fare quello che vuole" ha dichiarato Blerina Kalaj, responsabile della piscina. "C'è chi ha voluto strumentalizzare la vicenda ma abbiamo dimostrato che non c'è nessuna segregazione", il commento di Aimen Yousaf, ufficio stampa della Comunità islamica di Roma.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
piscina donne islamiche piscina donne tor tre teste piscina solo per donne piscina donne musulmane
Vedi anche
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza