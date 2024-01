Il commento a una stella: pizza "eccellente", dolce "ottimo", ma "non mi sono sentito a mio agio". La replica della proprietaria: "Davanti a queste bassezze umane e di pessimo gusto credo che il nostro locale non faccia per lei"

La pizza della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano? "Eccellente". Il dolce? "Ottimo". Ma "mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay e a un disabile in carrozzina" e quindi "non andrò più". E' questa la recensione choc da una stella alla quale i ristoratori di Lodi hanno dovuto replicare, increduli di fronte al commento messo nero su bianco dal cliente e rilanciato insieme alla risposta del locale sulla pagina Facebook del ristorante.

La recensione: "Messo vicino a gay e disabile, buona la pizza ma non torno più"

"Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi spiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più", il commento apparso qualche giorno fa tra le recensioni del locale di Sant'Angelo Lodigiano.

La replica della pizzeria: "Non selezioniamo in base a gusti sessuali e disabilità"

A rispondere al commento choc è la titolare del locale, Giovanna Pedretti: "Egregio cliente, apprezziamo il suo impegno per valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione - scrive -, nonostante questo ci tenevo a farle presente che il nostro locale è aperto a tutti e i requisiti che chiediamo ai nostri ospiti sono l’educazione e il rispetto verso ognuno. Le sue parole di disprezzo verso ospiti che non mi sembra vi abbiano importunato, mi sembra una cattiveria gratuita e alquanto sgradevole. Ci tengo inoltre a sottolineare che non è passato inosservato il suo sguardo infastidito anche verso il ragazzino in carrozzina...detto ciò, davanti a queste bassezze umane e di pessimo gusto credo che il nostro locale non faccia per lei. Non selezioniamo i nostri clienti in base ai loro gusti sessuali e men che meno per la disabilità. Le chiedo, gentilmente, di non tornare da noi, a meno che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati. Cordiali saluti e buona serata", conclude la replica pubblicata insieme al commento choc sulla pagina Facebook del locale.