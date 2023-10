Prima giornata de 'L'Italia delle Regioni" - festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della sessione plenaria è intervenuto il Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, che ha approfondito in particolare il tema del PNRR e delle prossime scadenze da rispettare per adempiere alle direttive europee