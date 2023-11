“C’è una censura totale sulle prove di scienziati autorevoli e premi Nobel che illustrano come il cambiamento climatico non sia dettato dall’uomo”. Lo ha detto Francesca Poleggi, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia onlus, a margine dell’incontro "Il futuro è artificiale? - L'uomo sotto attacco: dalla carne sintetica alla vita in provetta", svoltosi a Brescia sabato 4 novembre.