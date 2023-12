Polizia, a Ostia una targa commemora l'assistente capo Di Loreto

Nella Chiesa di Regina Pacis, ad Ostia, si è svolta una messa per ricordare la figura di Sergio Di Loreto, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato rimasto ucciso per una tragica fatalità il 23 novembre 2021 ad Abbasanta, durante un’esercitazione al Poligono. Dopo la messa è stata deposta una targa commemorativa presso Piazza Giuliano della Rovere, nei pressi della vecchia sede del Commissariato Lido. Questa commemorazione è stata voluta ed organizzata da Francesco Paolo Russo Presidente delll'Aps Acah- All Cops Are Heroes erano presenti centinaia di persone che hanno gremito all'inverosimile la Chiesa Regina Pacis e la Piazza Giuliano della Rovere, in prima fila la moglie di Sergio, Edna con i due figli ed i fratelli di Di Loreto, con delega del Questore di Roma Carmine Belfiore il Dirigente del X Distretto Antonino Mendolia, l'Assessore Municipale Antonio Caliendo, il coordinatore della Lega Ostia Marco Mambor, il Rotary Fiumicino Portus Augusti decine di donne ed uomini della Polizia di Stato, ed alcune Associazioni, tra le quali l'Anps Ostia Lido della Polizia di Stato e l'Anc Ostia dei Carabinieri.

"Grande la commozione per l'intera durata dei due momenti celebrativi – ha detto Russo - Abbiamo sentito vicino il grande cuore degli abitanti del X Municipio che si sono voluti stringere in massa i familiari ed agli amici dell'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Sergio Di Loreto, ora chiunque passerà dinanzi alla sua targa, saprà che Ostia ha generato un grande figlio, un eroe. Abbiamo acceso una luce che non si spegnerà mai".