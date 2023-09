Polizia recupera reliquia di San Francesco d'Assisi rubata a Lamezia Terme - Video

La Polizia di Stato ha recuperato una reliquia di San Francesco d'Assisi rubata a Lamezia Terme. Nel pomeriggio di mercoledì 6 settembre scorso, un equipaggio della Squadra Volante della Polizia di Stato di Lamezia Terme è intervenuto presso la Chiesa di Santa Chiara in via Felice Scalzo, dove era stato segnalato un uomo che, dopo essersi introdotto nella chiesa, aveva danneggiato il raccoglitore delle offerte dei fedeli per poi darsi alla fuga a bordo di una bicicletta elettrica.

I poliziotti intervenuti sul posto, acquisite le prime informazioni dai Frati Missionari e dai presenti, hanno accertato che l’uomo, oltre a danneggiare la cassetta delle elemosine, aveva asportato la preziosa reliquia di San Francesco d’Assisi, di valore inestimabile, contenente parte delle ceneri del Santo, che era custodita in una teca esposta all’adorazione dei fedeli nella navata della chiesa ed una teca porta “particole”.

L'uomo, un 50 enne pregiudicato lametino, intercettato e sorpreso mentre circolava a bordo di una bici elettrica in una via del centro cittadino, è stato sottoposto ad accurato controllo, nel corso del quale è stato trovato in possesso della preziosa “Reliquia di I grado delle ceneri di San Francesco d’Assisi”, così detta perché contenente parti direttamente riconducibili al Santo, del porta “particole”, oltre che di vari attrezzi atti allo scasso.

L'uomo è stato arrestato e per lui sono stati disposti i domiciliari. La reliquia delle ceneri di San Francesco d’Assisi, classificata come reliquia sacra di conclamata rilevanza spirituale, nonché di inestimabile valore, è stata sequestrata e, terminate le attività d’indagine, è stata restituita ai frati della Chiesa di Santa Chiara.