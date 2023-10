Pollo Arrosto Day, Fuso (chimico del gusto): “Chimica aiuta a giustificare successo abbinamento gastronomico”

Arriva la settima edizione del Pollo Arrosto day, una giornata di celebrazioni sul tema “It’s a perfect match”, che ha come protagoniste le coppie dalla chimica perfetta. Per l’occasione, Astraricerche ha condotto un’indagine sulle coppie gastronomiche, scoprendo che il pollo con le patate è sul podio degli abbinamenti perfetti (52,6%): “Giustificare il successo di un abbinamento gastronomico non è semplice in quanto ci sono vari fattori in gioco, anche di carattere culturale, legati alla tradizione. La chimica, però, può aiutarci”, spiega il chimico del gusto Silvano Fuso.