circle x black
Cerca nel sito
 

Pordenone, Gdf denuncia per bancarotta gli amministratori di una società di fatto

28 novembre 2025 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Guardia di finanza di Pordenone ha concluso un’indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica relativa alla liquidazione giudiziale di una ditta individuale di Sacile (PN), riqualificata quale società di fatto, operante nel commercio al dettaglio di autovetture, riconducibile a due coniugi trevigiani gravati da precedenti segnalazioni di polizia depositate, negli anni, presso le Procure di Pordenone e Treviso, concernenti i reati di truffa e appropriazione indebita. Nel corso dell’attività investigativa, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria Pordenone hanno acclarato che l’impresa era gestita, in concreto, dal marito della titolare – già dichiarato fallito nel 2010 in relazione a una ditta individuale attiva nel medesimo settore economico – il quale si occupava degli aspetti sia commerciali, sia amministrativi.

I due coniugi, pur consapevoli del grave stato di insolvenza in cui versava l’azienda sin dal 2019, avevano scientemente proseguito l’attività commerciale non richiedendo l’accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, successivamente disposto, a seguito di ricorso del Pubblico Ministero, dal Tribunale di Pordenone nel mese di giugno 2023, aggravandone, così, il dissesto. In tale arco temporale, i due imprenditori hanno omesso il versamento di imposte e contributi all’Erario e agli Enti previdenziali e assistenziali, accumulando un debito di circa 150 mila euro. Inoltre, gli stessi hanno provveduto a svuotare le casse aziendali mediante il prelevamento di circa 75 mila euro e a effettuare pagamenti preferenziali a creditori per oltre 2,3 milioni di euro.

L’impresa ha anche ottenuto indebitamente finanziamenti per 121 mila euro da parte degli istituti di credito ai quali è stato dissimulato lo stato di dissesto rappresentando, attraverso la documentazione contabile, una situazione economico-patrimoniale non rispondente al vero. Al termine delle indagini, i due coniugi sono stati denunciati, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale, bancarotta per aggravio per dissesto e ricorso abusivo al credito, all’Autorità giudiziaria la quale ha inteso esercitare, nei loro confronti, l’azione penale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bancarotta società di fatto autovetture truffa appropriazione indebita
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza