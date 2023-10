Poste Italiane cerca postini in tutta Italia. Dovranno occuparsi di recapitare pacchi, lettere e raccomandate nell'area territoriale di propria competenza e saranno inquadrati con un contratto a tempo determinato.

Come candidarsi

Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 5 ottobre la propria candidatura nel sito di Poste https://www.posteitaliane.it nella sezione 'carriere', dedicata a 'posizioni aperte' in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione.

I requisiti

I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere anche in possesso del patentino del bilinguismo.

La ricerca dei consulenti finanziari

Poste Italiane ricerca anche laureati motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. In questo caso la candidatura andrà inviata entro il 16 ottobre sempre sul sito https://www.posteitaliane.it. Il candidato ideale dovrà avere ottime capacità di comunicazione e relazione, oltre a un’ottima conoscenza del pacchetto Office. Le zone con posizioni aperte per consulenti finanziari sono: Bolzano, Aosta, Vercelli, Torino, Novara, Cuneo, Varese, Sondrio, Pavia, Monza e Brianza, Milano, Como, Genova, Vicenza, Verona, Venezia, Treviso, Padova, Belluno, Udine, Prato, Livorno, Firenze, Arezzo, Reggio Emilia, Bologna, Roma, Rieti e Campobasso.