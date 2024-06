Tragica lite in casa a Maschito, in provincia di Potenza. In serata un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie 73enne. Secondo la prima ricostruzione la donna è stata strangolata. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Venosa che sono sul posto e stanno accertando il movente. Anche il pm di turno si è recato sul posto.