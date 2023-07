Prato, bimba resta chiusa accidentalmente in auto: salvata da polizia

Gli agenti della Polizia Municipale di Prato hanno salvato questa mattina una bambina di due anni rimasta accidentalmente chiusa nell'automobile dei genitori. Verso le ore 12 una pattuglia del Reparto Territoriale si trovava a transitare lungo via dei Ciliani, dopo aver effettuato un intervento disposto dalla Centrale operativa in quella zona. Giunti all'altezza del civico 132, gli agenti hanno notato un gruppo di persone intorno a un Suv nero in sosta che tentavano di aprire il veicolo. Vista la situazione la pattuglia si è fermata per chiedere cosa stesse succedendo: una delle persone presenti chiedeva disperatamente aiuto poiché all'interno dell'auto si trovava una bimba di poco meno di 2 anni, rimasta accidentalmente chiusa dentro. Il genitore della bimba aveva dimenticato per sbaglio le chiavi sul sedile e l'auto si era chiusa automaticamente.

I due genitori infatti, presenti sul posto, insieme al fratello maggiore, riferivano che la bambina fosse chiusa in auto da almeno 15 minuti, sotto il sole e viste le alte temperatura in quella fascia oraria la bambina stava soffrendo il gran caldo. Situazione che stava tra l'altro precipitando e volgendo al peggio poiché la bambina, spaventata, piangeva a squarciagola ed era molto sudata. A quel punto gli agenti sono intervenuti provvedendo ad infrangere il deflettore posteriore dell'auto, aprendo lo sportello ed estraendo la piccola dall'auto.

Allertato il 118 per accertarsi dello stato di salute della bambina, la piccola è stata portata in ospedale per controlli e adesso sta bene.