Infortunio mortale sul lavoro a Carpenedolo, in provincia di Brescia, dove un uomo di 43 anni questa mattina, poco prima delle 8, è precipitato da un tetto a circa dieci metri di altezza. Immediati i soccorsi del 118, ma per il 43enne non c'è stato nulla da fare: l'uomo - a quanto si apprende - è morto sul colpo a seguito della caduta.