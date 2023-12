Prefetto Roma: ''Da vigilanza obiettivi sensibili a manifestazioni, stagione impegnativa''

Dai grandi concerti alle manifestazioni ''è stata una stagione particolarmente impegnativa sul fronte dell'ordine pubblico''. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, illustrando le attività coordinate negli ultimi sei mesi ha tracciato un bilancio del lavoro svolto dal suo insediamento a palazzo Valentini con un occhio al presente connotato da una situazione internazionale che richiede ''grande attenzione e massimo impegno per la vigilanza agli obiettivi sensibili, come le scuole ebraiche'' e uno al futuro: le sfide per il prossimo anno e il Giubileo. Con lui il sindaco Roberto Gualtieri, il questore Carmine Belfiore, il comandante provinciale dei carabinieri Marco Pecci e il comandante provinciale della guardia di finanza Gavino Putzu.

Quella della gestione dell'ordine pubblico è stata ''una delle più grandi sfide che abbiamo affrontato in questi sei mesi'', ha detto sottolineando che la buona riuscita di tutti questi eventi ''è frutto di tanto lavoro a cui hanno partecipato tutte le persone che sono qui oggi''.

Tra i concerti, da ''Vasco Rossi ai Maneskin'' quello di ''Travis Scott, artista di fama internazionale che ha richiamato tantissime persone, è stato un po' un fiore all'occhiello''. ''Il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - ha spiegato - si è riunito più volte e poi abbiamo deciso di aumentare di diverse centinaia di persone gli addetti alla sicurezza. Con i vigili del fuoco abbiamo predisposto un sistema e degli spazi che si sono rivelati decisivi perché la criticità c'è stata: qualche sconsiderato ha fatto un atto criminale spruzzando un liquido urticante ma grazie all'opera condivisa e alla misure prese non ci sono stati problemi''.

gestiti eventi di piazza con molte più persone di quelle previste

Alcune manifestazioni, ha aggiunto, ''complice anche la situazione internazionale, l'emozione e la giusta indignazione hanno assunto dimensioni diverse da quello che era stato immaginato dagli stessi organizzatori''. ''Tre esempi - ha detto Giannini - per la manifestazione del Foglio di solidarietà a Israele a ottobre scorso si immaginavano 300-400 persone e ne sono andate oltre 4mila. La manifestazione dopo gli attacchi a Gaza con la previsione di 4mila persone ne ha avute circa 45mila. Dopo una serie di riunioni e informazioni sono stati rimodulati i servizi e si è riusciti a gestirla. E anche quella contro la violenza sulle donne, dopo il barbaro omicidio di Giulia Cecchettin: si immaginava la presenza di oltre 10mila persone e sono state ben oltre le 100mila e anche le criticità sono state gestite bene''.

Nella Capitale ci sono stati ''eventi eccezionali da ogni punto di vista, come la Ryder Cup che ha richiesto diverse riunioni e che aveva le sue criticità: risulta che gli scommettitori puntavano non solo su chi avrebbe vinto la competizione ma anche su a che punto la Ryder Cup sarebbe stata interrotta dalle proteste - ha detto Giannini - I servizi che sono stati disposti di fatto hanno consentito di scoprire che la rete era stata tagliata ed era stato occultato del materiale proprio per interrompere questa manifestazione internazionale''. Inoltre, ha precisato, ''abbiamo avuto il privilegio e l'onore di ospitare il giro d'Italia e qui ringrazio la polizia locale''.

Ma non solo: il lavoro in questi sei mesi, ha precisato Giannini, è stato incessante anche sul fronte del ''contrasto al traffico di stupefacenti'' con ''operazioni importantissime in particolare a Tor Bella Monaca e al Quarticciolo e nelle piazze di spaccio del litorale'' e della prevenzione delle truffe agli anziani, un ''reato odioso''. ''Sono state fatte ben 83 operazioni ad Alto Impatto tra Termini, il Quarticciolo e Tor Bella Monaca'', ha aggiunto, che continueranno con importanti operazioni di rigenerazione urbana.

le sfide: no a nuove occupazioni abusive, intercettare casi violenza su donne e il giubileo

Diverse le emergenze, come l'incendio all'ospedale di Tivoli, dove senza ''il lavoro degli operatori di vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia, che si sono caricati sulle spalle i malati, avremmo lamentato un bilancio terribile". Sul fronte dell'emergenza abitativa, Giannini ha spiegato che ''in questo semestre abbiamo liberato 63 alloggi Ater'' che ora potranno essere rimessi nelle graduatorie mentre la linea sulle occupazioni abusive ''è quella di non permettere nuove occupazioni e poi avviarci alla soluzione''. Infine tra le sfide per il futuro che l'anno prossimo saranno ''numerose e significative'' c'è quella del Giubileo.

"Stiamo lavorando per il Giubileo e abbiamo potenziato il contrasto alle infiltrazioni mafiose: abbiamo fatto già 28 interdittive antimafia a imprese che non potranno partecipare agli appalti", ha aggiunto. E nel nuovo anno un'attenzione particolare sarà dedicata alla violenza contro le donne. Il prefetto ha annunciato che il 9 gennaio ci sarà ''una conferenza dei servizi con tutti i presenti e alcune associazioni per mettere a punto delle iniziative a sostegno delle persone che subiscono violenza di genere e riuscire a dare maggiori punti di contatto per intercettare quanto prima'' questi casi.

(di Giorgia Sodaro)