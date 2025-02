Nei confronti dell'abanese anche un decreto di espulsione poi revocato. Anche il fratello coinvolto nell'aggressione agli agenti in via D'Azeglio

È nato nel 1987, ha origini albanesi e conta diversi precedenti penali l’uomo che ieri pomeriggio, a Parma, ha investito due agenti della Polizia locale per sfuggire ad un controllo predisposto in via D’Azeglio, una delle arterie centrali della città ducale.

I precedenti, l'evasione, l'espulsione revocata

A quanto apprende l’Adnkronos, l’aggressore era già stato identificato dalle forze dell’ordine in passato per aver commesso i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, furto e rapina. L’uomo avrebbe trascorso anche un periodo presso il carcere di via Burla di Parma, riuscendo ad evadere. A seguito di quell’episodio gli sarebbe stato recapitato un avviso di espulsione dall’Italia, poi annullato per la convalida di ricongiungimento familiare.

Nel video diffuso dall’Adnkronos si vede anche il fratello dell’aggressore, ossia l’uomo con la giacca verde e il cappuccio che interloquisce con i poliziotti nella prima parte del filmato, per poi uscire dall’inquadratura nel momento in cui l’albanese sale in auto e tenta la fuga.