"Sono al Pronto soccorso del San Raffaele, mi sono sentito male oggi, ho avuto qualche piccolo guaio e sono ricoverato". Lo ha raccontato il virologo Fabrizio Pregliasco in collegamento con 'Un Giorno da Pecora', sui Rai Radio1. I conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, non al corrente della situazione del virologo, si sono scusati per averlo disturbato e gli hanno chiesto come stesse: "Per ora bene, via, vediamo come va", ha risposto il virologo spiegando di trovarsi in ospedale "da stamattina. Sono caduto in terra, mi sono sentito male oggi ed eccomi qui". A Natale riuscirà a tornare a casa? "Purtroppo a Natale penso di sapere dove sarò, vediamo", ha concluso Pregliasco.