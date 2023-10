Premi ResPublica a S.Egidio e ad artista afghana

Sabato 21 ottobre si tiene la VI edizione del Premio internazionale Res Publica, attribuito a individui e associazioni che si prodigano a favore del bene comune e del senso civico. Quest’anno la giuria assegna il prestigioso riconoscimento alla Comunita’ sant’Egidio di Roma per il comparto ”pace, solidarieta’ e inclusione”. Per il comparto “giornalismo dal fronte di guerra” il premio e’ conferito alla giornalista Rai, inviata del TG1, Stefania Battistini. Due i premiati stranieri: la muralista afgana Shamsia Hassani, per il comparto “diritti e dignita’ delle donne”, e la fondazione Plants for the Planet (Piante per il Pianeta) per il comparto “terra e umanita”. Il Premio Res Publica e’ simboleggiato in una scultura di Riccardo Cordero. La consegna dei premi avviene nella storica chiesa La Missione a Mondovì Piazza (Cuneo).

La Giuria assegna il Premio per il Comparto Pace, Solidarieta’ e Inclusione, alla Comunità Sant’Egidio (Roma), movimento di ispirazione cattolica dedito alla pace, ai poveri e alla preghiera. Ammirevole e’ lo sforzo di promuovere lo sviluppo umano affinché le persone svantaggiate, nazionali e da oltre confine, siano libere di prosperare e vivere in dignità. Contando su 70 organizzazioni nazionali in diversi continenti, la Comunita’ Sant’Egidio coniuga, nell’ispirazione come nell’operato, i presupposti fondamentali del Premio: protezione del prossimo e del bene comune.

Il Premio Diritti e Dignità delle Donne è assegnato all’artista afghana Shamsia Hassani per lo straordinario impianto socio-etico che ha realizzato negli anni, malgrado i rischi personali. La giuria riconosce la valenza civica dello sforzo di usare la forma di arte con maggiore impatto sul pubblico – i dipinti murali: un percorso artistico a cielo aperto che testimonia e amplifica i profondi convincimenti socio-culturali che motivano la premiata. Con estro senza precedenti i muri di Kabul prima, e dal 2021 in altre città si colorano di impegno responsabile, dando così forma all’obiettivo di promuovere dignità e uguaglianza per le donne in chiave estroversa e contemporanea.

Con senso di responsabilità, in circostanze tra le più difficili al mondo, l’inviata RAI-TG1 Stefania Battistini dimostra impegno nella ricerca e nella diffusione della notizia - anche quando raggiungere quest’ultima e’ rischioso. La giuria è lieta di assegnarle il Premio, comparto Giornalismo dal Fronte di Guerra. L’informazione corretta, a volte difficile in condizioni di pace, e’ pericolosa dove i conflitti sono in corso. Stefania Battistini dimostra di accettare il rischio, comprendere la sofferenza della gente come dei militari, per recuperare il senso della vita anche quando quest’ultima e’ spezzata da morte e distruzioni. La premiata e’ simbolo del principio fondamentale della res publica – informazione onesta e coraggiosa come bene comune.