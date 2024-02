Premio Agnes, verso la designazione dei vincitori

Domani si riunisce la giuria presieduta da Gianni Letta. La cerimonia di premiazione il 21 giugno in piazza del Campidoglio

Si riunisce domani a Roma la giuria del "Premio Biagio Agnes", presieduta da Gianni Letta e composta tra gli altri da Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Liguori, Pippo Marra, Massimo Martinelli, Agnese Pini, Antonio Polito, Roberto Sergio, monsignor Dario Edoardo Viganò. La riunione servirà a designare i vincitori del prestigioso riconoscimento giornalistico, arrivato alla XVI edizione, in vista della cerimonia di premiazione in programma venerdì 21 giugno in Piazza del Campidoglio, a Roma.