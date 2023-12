Premio giornalisti toscani a Vanessa Pellegrino, portavoce del Questore di Firenze

Il portavoce del Questore di Firenze, Commissario Capo della Polizia di Stato dottoressa Vanessa Pellegrino Monti, ha ricevuto il "Premio Giornalisti Toscani 2023" dall'Associazione Stampa Toscana. Dal Questore della provincia di Firenze, Maurizio Auriemma, i più sinceri complimenti al suo Portavoce e a tutto l'Ufficio Stampa e Relazioni Esterne della Questura fiorentina "per l'impegno profuso e per il lavoro svolto".

Durante la cena di auguri che si è svolta nella sala dell'hotel Mediterraneo, sui lungarni a Firenze, nella serata di martedì 14 dicembre, il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, ha organizzato la cerimonia di consegna dei premi in favore di diverse personalità del panorama fiorentino che si sono particolarmente distinte nei vari ambiti lavorativi.

Il Consiglio direttivo dell’Associazione, sindacato unico e unitario dei giornalisti toscani federato con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, quest'anno ha deciso di conferire il "Premio Giornalisti Toscani 2023" al Commissario Capo della Polizia di Stato dottoressa Vanessa Pellegrino Monti "per il servizio di relazione con la stampa, apprezzato da tutti i cronisti, quotidianamente svolto, naturalmente nel rispetto delle svariate regole e disposizioni ricevute".

"In qualsiasi ora del giorno, puntualmente, i cronisti ricevono le informazioni, ricche di particolari, delle operazioni che fanno capo alla Questura di Firenze, capaci di misurare l’attenzione posta alla sicurezza del territorio": queste le parole incise sulla pergamena consegnata dal Procuratore Generale della Corte d’Appello di Firenze, Ettore Squillace Greco, e dal presidente dell'Ordine del Giornalisti, Giampaolo Marchini, alla dottoressa Vanessa Pellegrino Monti che, da oltre un anno, riveste, tra le altre cose, l'incarico di portavoce del Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma.

Nel corso della cerimonia, che si è svolta alla presenza di numerose autorità cittadine, nonché di alcuni dei più importanti cronisti fiorentini, è stato valorizzato il meticoloso impegno svolto nell’ambito della comunicazione, nella profonda convinzione che l’informazione costituisce una fondamentale arma di prevenzione e repressione della criminalità.

"Ringrazio di cuore il presidente Sandro Bennucci e tutta l'Associazione Stampa Toscana per il conferimento di questo prestigioso premio – ha affermato durante la premiazione Pellegrino Monti - È un riconoscimento che ricevo con orgoglio vista l’indiscussa importanza che riveste l’informazione e, quindi, il diritto di cronaca, consacrato costituzionalmente come libertà di manifestazione del pensiero. Per gli stessi motivi, a chi ha scelto di svolgere questo mestiere - che, con il passare del tempo, diventa sempre più difficile - va la mia più profonda stima. Ringrazio il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma per aver riposto in me la fiducia che mi ha permesso di rivestire questo delicato incarico e che, al contempo, mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente in un contesto stimolante e costruttivo. I cronisti con i quali giornalmente ci si confronta sono veri professionisti, persone serie e competenti che tanto mi hanno trasmesso in termini di affidabilità e dedizione al lavoro. E per questo ringrazio anche loro. Professionalità, serietà, affidabilità e competenza sono caratteristiche che riscontro puntualmente nei colleghi dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne della Questura fiorentina, Leonardo Mansueti ed Eleonora Tantalo, con cui lavoro quotidianamente e ai quali dedico con tutto il cuore questo importante riconoscimento".