Premio Magna Grecia, Foti: "Ritrovare la forza del passato potrebbe essere vitale per la nostra gente"

“Il premio normalmente lo facciamo fuori dall’Italia. Stati Uniti, Canada, Venezuela, Argentina, Brasile, tutti posti dove gli italiani di origine neanche parlano più italiano ma dove vi sono personalità che hanno contribuito in importante allo sviluppo della civiltà occidentale e del Centro-America. Ritrovare la forza del passato per il presente e per il futuro potrebbe essere vitale per la nostra gente", lo ha dichiarato, Nino Foti, presidente Fondazione Magna Grecia, in occasione della consegna del Premio Internazionale a Roma, presso la Galleria Doria-Pamphilj.