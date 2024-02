Il regista Marco Bellocchio, maestro di cinema, per il film e la serie tv su Aldo Moro, Francesca Fagnani per le interviste da belva su Rai2, Fabio Tonacci inviato del quotidiano La Repubblica per i suoi reportage e per l’impegno straordinario nel racconto del conflitto in Ucraina e la battaglia nella striscia di Gaza dopo il massacro del 7 ottobre in Israele: sono soltanto alcuni tra i vincitori della terza edizione del premio Mario Sarzanini, specialista della cronaca giudiziaria italiana scomparso due anni fa, patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Gli altri premiati sono: Giuseppe La Venia (Tg1) per la Tv; Fabiana Cofini (sito Rai News) per il web; Antonietta Ferrante (Adnkronos) per le agenzie di stampa; Sara Graziani (La casa internazionale delle donne) per gli uffici stampa; Simone Spetia (radio 24) per la radio.

“Anche quest’anno abbiamo voluto dare un riconoscimento a colleghi che hanno mostrato passione e rigore nel mestiere che Mario Sarzanini amava e al quale ha dedicato la propria vita”, spiega il presidente della giuria Andrea Balzanetti, uno dei tantissimi giornalisti che hanno iniziato proprio con lui la carriera. La Giuria del Premio, presieduta da Andrea Balzanetti, è composta da Andrea Cappelli, Luigi Contu, Emma D'Aquino, Guido D'Ubaldo, Massimo Martinelli, Flavio Natalia, Andrea Pucci.

La premiazione si terrà lunedì 18 marzo alle 17.30 presso l'Aula Magna dell'Università Guglielmo Marconi in Via Vittoria Colonna, 11 a Roma a consegnare i riconoscimenti sarà la giornalista Filomena Leone.