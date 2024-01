L’anticiclone africano Zeus continuerà a proteggere l’Italia e buona parte del continente europeo ancora per 10 giorni. Dopo di che dovrebbe cedere sotto l’influenza del flusso atlantico.

Zeus sta portando con sé un caldo anomalo per la stagione: in Spagna nei giorni scorsi è stato battuto il record per il mese di gennaio superando i 30°C. Un altro record di caldo è stato battuto ieri sulle Isole Britanniche. In Italia le temperature misurano valori ben al di sopra della media del periodo e dove c’è il sole si toccano facilmente i 13-15°C, ovvero al Centro-Sud, in Liguria e sui settori alpini. Sulla Pianura Padana invece sono le nebbie e le nubi basse ad essere le protagoniste.

Questa situazione durerà ancora per circa 10 giorni fa sapere iLMeteo.it. Non ci saranno grosse variazioni del tempo a parte un aumento termico più deciso anche sulle zone pianeggianti del Nord a partire dal 1° febbraio. Soltanto a partire da giovedì 8 febbraio l’anticiclone Zeus potrebbe cedere sotto il flusso sempre più insistente delle correnti nordatlantiche. Se ciò dovesse essere confermato, tornerebbero le piogge, i venti forti e anche la neve su tutto l’arco alpino.

Oggi, martedì 30 gennai o- Al nord: cielo con nubi sparse, nebbioso in pianura. Al centro: soleggiato. Al sud: temporanee coperture del cielo al mattino, poi soleggiato.

Domani, mercoledì 31 gennaio - Al nord: irregolarmente nuvoloso, ancora locali nebbie in pianura. Al centro: nubi irregolari su tutte le regioni, locali coperture in Toscana. Al sud: cielo poco o irregolarmente nuvoloso.

Giovedì 1 febbraio - Al nord: nubi sparse, clima più piacevole anche in pianura. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: tutto sole e clima gradevole.

Tendenza: atmosfera stabile, bel tempo prevalente, locali nebbie in Pianura Padana.