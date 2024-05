Italia divisa in due dal punto di vista del meteo nei prossimi giorni. Ancora un ciclone normanno, che spingerà pioggia forte verso il Nord e aria molto calda verso il Centro-Sud. Una situazione che durerà per i prossimi 3-4 giorni.

Con l’occhio del ciclone sulla Normandia avremo maltempo a più riprese al Nord, mentre sul resto del Paese, specialmente al meridione, vivremo una prova generale d’estate. Nelle prossime ore sono previsti nubifragi tra Valle d’Aosta, Piemonte e zone alpine e prealpine del Nord, piogge sparse altrove al settentrione fa sapere iLMeteo.it che parla di una Milano super piovosa. Al Centro troveremo qualche nuvola in più in Toscana e dal pomeriggio anche sul versante adriatico dove potrebbero scendere frequenti temporali dagli Appennini. Al Sud invece inizierà la prova generale dell’estate 2024 dove le temperature saliranno invece oltre i 35°C e sfioreremo diffusamente i 30 gradi anche al Centro, pure a Roma. Nei giorni seguenti ancora gran caldo al Sud con picchi attesi di 37-39°C in Sicilia almeno fino al 20 maggio.

Per avere un cambiamento significativo dello scenario meteorologico dovremo attendere la prossima settimana quando il ciclone normanno deciderà di spostarsi definitivamente dalla Normandia verso il Mare del Nord e poi verso la Scandinavia. Da quel momento in poi, potrebbe iniziare l’estate anche al settentrione: si tratta di una tendenza, per adesso teniamo ombrelloni aperti (al Sud), ombrelli ed occhi aperti (al Nord) perché ci aspettano cinque giornate di maltempo e di fiammate africane sul nostro Paese.

Oggi, martedì 14 maggio - Al nord: tempo diffusamente instabile con rovesci. Al centro: instabile sugli Appennini con temporali verso le adriatiche. Al sud: cielo nuvoloso ma più caldo.

Domani, mercoledì 15 maggio - Al nord: forti temporali sparsi con grandine. Al centro: temporali su Toscana, alta Umbria e Marche. Al sud: sole a tratti velato e caldo estivo.

Giovedì 16 maggio - Al nord: temporali forti e sparsi con grandine. Al centro: sole a tratti velato e caldo estivo. Al sud: sole a tratti velato e caldo estivo.

TENDENZA: almeno fino a domenica ciclone atlantico in azione sull’Italia settentrionale; caldo estivo altrove.