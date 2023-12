Previsioni sempre più in Real Time per iLMeteo.it

Le previsioni del tempo sono un appuntamento fisso per gli italiani: secondo una recente ricerca BVA Doxa per iLMeteo.it, infatti, se è vero che quasi la totalità dei nostri connazionali, il 96%, le vede almeno una volta alla settimana, per il 20% di loro consultarle è una sorta di tic che li spinge a informarsi sul tempo compulsivamente, più volte durante il giorno.

Real Time è la nuova parola d’ordine della meteorologia

In un contesto caratterizzato da incertezza climatica e rapidi mutamenti delle condizioni atmosferiche, dunque, la nuova frontiera per chi lavora nel campo delle previsioni è senza dubbio quella di riuscire a monitorare il meteo a brevissimo termine. "Real Time è la parola d’ordine” spiega il fondatore de iLMeteo.it, Antonio Sanò. E proprio in questo senso il primo provider italiano di previsioni meteorologiche, con 6 milioni di utenti medi al giorno e una media mensile di 30 milioni di utenti unici, lancia due nuovi prodotti “Real Time”, le nuove previsioni a 10 minuti realizzate con l’intelligenza artificiale e il canale WhatsApp. “Consultare le previsioni è un piccolo gesto quotidiano destinato a orientare sempre di più le nostre vite - dice ancora Sanò - senza contare che i cambiamenti climatici ci stanno abituando a mutamenti repentini, che non solo hanno un effetto concreto sulla programmazione della nostra giornata, ma sempre di più anche sulla nostra stessa sicurezza. Ecco perché restare informati rappresenta una risorsa preziosa”.

Le nuove previsioni a 10 minuti con l’intelligenza artificiale

Al centro della nuova funzione di previsioni a brevissimo termine, l’intelligenza artificiale. “L’AI - spiega Sanò - è una rivoluzione nel campo della meteorologia che si affianca ai tradizionali modelli fisico matematici e che permette di superarne i limiti consentendo di prevedere con precisione e affidabilità anche i cambiamenti improvvisi ed eventi estremi”. Le previsioni a 10 minuti sono il risultato dei primi test che iLMeteo.it sta conducendo per migliorare le previsioni a "brevissimo termine”.

“Partendo dai dati dei radar meteorologici dislocati su tutto il territorio nazionale, e non solo, che fotografano puntualmente la situazione meteo - continua il founder - il nuovo sistema con l’intelligenza artificiale analizza gli eventi delle ore precedenti, la situazione attuale e le condizioni iniziali per formulare una nuova previsione a breve termine sviluppata con un algoritmo che va a confrontare minuto per minuto l’evoluzione radar, la previsione fisico matematica e lo storico statistico, arrivando a un risultato molto più accurato e aggiornato ogni 10 minuti, statisticamente più affidabile”. Le nuove previsioni sono consultabili gratuitamente sul sito e sull'app de iLMeteo.it.

Il nuovo canale WhatsApp

Attivo per tutti gli utenti WhatsApp anche il nuovo canale de iLMeteo.it, che va proprio in questa direzione: consentire all’utente di restare informato su tendenze, emergenze e previsioni. In un contesto del genere, caratterizzato da incertezza climatica e rapidi mutamenti di tempo, dunque, la nuova frontiera per chi lavora nel campo delle previsioni è senza dubbio quella di riuscire a monitorare il meteo a brevissimo termine.

“Naturalmente, le persone continueranno a usare WhatsApp per l'invio di messaggi privati tra amici, familiari e community - conclude Sanò - La creazione del canale iLMeteo.it è un passo importante per i nostri utenti, uno strumento di trasmissione semplice, affidabile e privato e ci auguriamo che diventi un nuovo modo di informare”.

Serotonina Media

Elena Giacchino

3402682776

Florentina Ricciarelli

329 2348154‬