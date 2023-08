Privacy e web, il punto dolente per consumatori, gestori e regolatori

PASSWORD. La tutela della privacy è stata sin dall’inizio dell’era del Web uno dei punti più dolenti per consumatori, gestori e regolatori. Pilastro del pensiero liberale e che segna il discrimine tra i sistemi democratici e quelli dittatoriali, la tutela della privacy è da tempo sotto grande attacco massacrata dalla Rete e da Big Data. Facciamo un po’ di storia. Per decenni uno dei principali principi ispiratori delle leggi a tutela della privacy è stato lasciare il controllo ai singoli individui consentendo loro di decidere se, come e da parte di chi potevano essere processate le proprie informazioni personali. Nella prima fase dell’era di Internet questo encomiabile ideale si è trasformato nel meccanismo burocratico del “consenso informato”. Nell’era dei social e dei “Big data” il consenso informato non regge più sia per l’enormità degli individui coinvolti (quasi 4 miliardi e 400 milioni connessi alla Rete, dati del 2020; di cui circa un miliardo e 800 milioni solo attraverso Facebook, dati del 2021) sia perché il grosso del valore dei dati raccolti dalle piattaforme sta in utilizzi secondari che, spesso, non si potevano nemmeno immaginare al momento della raccolta dati. E’ quindi chiaro che, in questo scenario, la tutela della privacy si deve necessariamente spostare sempre più dal consenso individuale espresso nel momento della raccolta alla responsabilizzazione degli utilizzatori dei dati (ergo, i gestori delle piattaforme) per quello che fanno. E che, deve essere ben chiaro, hanno sempre saputo quello che facevano (nonostante quello che Marc Zuckerberg - guru e proprietario di Facebook - va dicendo e scrivendo da tempo). In questo contesto, che la prima e principale tutela della privacy resti in capo allo stesso consumatore individuale che, intanto, deve utilizzare con saggezza gli strumenti che già ci sono. Ad iniziare da quello più basilare: la password. Anche se va detto che il futuro della password sembra essere, la scomparsa della password. L’industria di settore si sta infatti sempre più orientando sui sensori biometrici com’è il caso del sensore d’impronta digitale che viene già usato per sbloccare gli smartphone di più recente generazione. Ma sono in fase di avanzata sperimentazione progetti ben più ambiziosi: gli Yahoo Labs stanno realizzando Bodyprint un meccanismo che permetterà di riconoscere le orecchie e le nocche della mano; Palmsicure della Fujitsu studia un sistema che riconosce le vene tramite raggi infrarossi; PayPal progetta addirittura micro-dispositivi da iniettare o pillole da ingerire. In attesa di questo futuro (invero un po’ inquietante) è comunque necessario prestare molta attenzione alle password che ora abbiamo e, per prudenza, cambiarle spesso. La vera tutela della nostra privacy inizia da qui.

GEOPOLITICA. E’ difficile dire quale sia l’aspetto più interessante dell’importante volume di Paolo Savona con Fabio Vanorio “Goepolitica dell’infosfera” (Rubettino, 2023). Intanto la definizione stessa di Infosfera, declinata dagli autori come la “sfera informatica della Quarta Rivoluzione Industriale, composta da svariate tecnologie digitali come l’Intelligenza Artificiale, l’Internet delle cose; i Big Data, i Cloud Compating, la robotica, le piattaforme digitali, i social media, la Blockchain, le criptovalute e le produzioni additive (stampa 3D): “nell’insieme una serie di sistemi contigui e complementari che definiscono uno spazio muovo in cui si sta trasformando l’intera attività umana anche creando un mercato fatto da nuovi individui e da nuovi rapporti sociali. Una nuova geopolitica, appunto. In questo quadro trovo fulminante la definizione degli autori sul ruolo di Internet nel conflitto russo-ucraino: “il conflitto tra Russia e Ucraina rappresenta il passaggio di Internet da tecnologia trasformativa a tecnologia di guerra” con un impiego diffuso dell’intero spettro tecnologico caratterizzante la Quarta Rivoluzione Industriale”. Per chi ritiene che tale definizione sia un po' troppo apodittica, voglio solo ricordare che l’Ucraina riesce sinora a contrapporsi alla grande Russia non tanto per le armi Nato (ovviamente indispensabili) ma soprattutto per l’utilizzo del sistema Starlink di Elon Musk un complesso apparato che prevede l’azione di un folto gruppo di satelliti che, volano fino 130 miglia sopra l’Ucraina e tramettono l’accesso ad Internet ad alta velocità utilizzabile anche dal singolo soldato al fronte.